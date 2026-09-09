Белый дом опроверг смену переговорщиков по Украине

Главу ЦРУ Джона Рэтклиффа не назначали главным переговорщиком по Украине. Соответствующие слухи опровергла пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

По ее словам, спецпосланники США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер остаются участниками переговоров по урегулированию украинского конфликта. Их работу Келли назвала "невероятно усердной".

"Президент полностью доверяет им ведение переговоров от имени Соединенных Штатов", - заявила она.

Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Белый дом рассматривает возможность сократить роль Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в переговорах по Украине. Главным представителем США в мирном процессе может стать директор ЦРУ Джон Рэтклифф, отмечало издание.

25 августа Джон Рэтклифф посетил Россию. В Москве он встретился с представителями российских спецслужб. Спустя полторы недели в столицу прилетели Уиткофф и Кушнер. В Кремле их принял Владимир Путин. После Москвы американские делегаты отправились в Киев.