Apple представила новый iPhone 18 Pro

Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Презентация новых моделей прошла в Купертино. Новинки представил новый генеральный директор компании Джон Тернус.



Смартфоны будут доступны в четырёх цветах: бургунди, сером, чёрном и голубом. Задняя панель теперь выполнена в едином цвете с корпусом.

Сердцем новых моделей стал процессор A20 Pro. Инженеры компании уделили особое внимание системе охлаждения, которая была существенно модернизирована для предотвращения перегрева при высоких нагрузках. Кроме того, заявлено, что данные модели обладают самым продолжительным временем автономной работы за всю историю существования линейки iPhone — 30 часов автономности и зарядка до 50% всего за 15 минут.

Кроме того, в iPhone 18 Pro впервые появилась регулируемая диафрагма камеры. Еще одной инновацией стала полностью переработанная голосовая помощница Siri AI, функционирующая на базе системы Apple Intelligence.

Ожидается, что в России продажи начнутся в октябре по цене от 200 тысяч рублей.