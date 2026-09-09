Представлен первый складной iPhone

Apple на презентации в Купертино показала первый в истории компании складной смартфон. Он получил название iPhone Duo.

Особенностью стала и фронтальная камера, размещенная под дисплеем. Она активируется при съемке или во время видеозвонков.

Ранее на презентации представили новинки основной линейки смартфонов — iPhone 18 Pro и Pro Max. Смартфоны будут доступны в четырёх цветах: бургунди, сером, чёрном и голубом. Задняя панель теперь выполнена в едином цвете с корпусом.

Сердцем новых моделей стал процессор A20 Pro. Данные модели обладают самым продолжительным временем автономной работы за всю историю существования линейки iPhone — до 36 часов автономности и зарядка до 50% всего за 15 минут. Кроме того, в iPhone 18 Pro впервые появилась регулируемая диафрагма камеры.

Также компания показала новые AirPods и Apple Watch.

Цены в США на iPhone 18 Pro будут начинаться от 1199 долларов (около 104 тысяч рублей) и 1299 долларов (112 тысяч рублей) за модель Pro Max. Ожидается, что в России продажи начнутся в октябре по цене от 200 тысяч рублей.