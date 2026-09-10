Медведев не исключил применение Россией ядерного оружия

Россия может применить ядерное оружие при критической угрозе безопасности. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.



"Все должны понимать: ядерное оружие может быть применено в определённых случаях. Это не страшилка. Это реальность. Вряд ли можно назвать намёком Ядерную доктрину России", — сказал он в интервью "Ведомостям".



По словам Медведева, поставить мир на грань ядерного апокалипсиса пытается коллективный Запад. Он отметил, что при поддержке "киевской хунты" западные страны провоцируют третью мировую войну.



В связи с этим задача России — завершить нынешний конфликт победой и на условиях Москвы. Как отметил Медведев, если РФ не будет добиваться этого, то кризис на Украине "будет реанимирован".