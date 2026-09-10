ВС России нанесли удары по украинским портам и судам

Российские войска в течение ночи продолжили наносить групповые удары по объектам на Украине, которые используются украинской армией. Поражены логистические центры, инфраструктура морских портов и суда, перевозящие грузы для ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, ударными беспилотными летательными аппаратами поражен склад БПЛА в городе Николаеве. Целями ударов стали также объекты инфраструктуры таможенного терминала в порту "Черноморск" Одесской области. Их используют для разгрузки используемые для разгрузки вооружений, поставляемых иностранными государствами.

Поражены два морских судна на переходе морем в порт "Одесса". Сухогрузы доставляли грузы для ВСУ. Удар нанесен и по буксиру, сопровождавшему эти сухогрузы.