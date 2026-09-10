Стало известно о концерте Канье Уэста в Москве вместо Санкт-Петербурга

Известный американский рэп-исполнитель Канье Уэст не теряет надежды выступить в России. И если раньше сообщалось, что он даст концерт в Санкт-Петербурге, то теперь появилась информация, что в качестве площадки он рассматривает Москву.

О том, что команда Канье Уэста планирует проведение концерта в столице, сообщил человек из окружения артиста, передают "Известия".

Примечательно, что до этого из соцсетей организатора мероприятия Say Agency исчезли публикации о концертах Канье Уэста, запланированных на 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия никогда не закрывала двери перед артистами и не намерена это делать в будущем.

Чиновница высказалась о шумихе вокруг концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Как подчеркнула Захарова, "наши двери закрыты только для тех, кто исповедует нацистскую или неонацистскую, националистическую идеологию, соответственно нарушая и наши законы и законы, связанные с международно-правовыми основами".

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