Медведев назвал слух о мобилизации ложью со стороны Киева

Информация о якобы готовящейся осенней мобилизации в России не соответствует действительности.

Киев распространяет эти слухи в рамках информационной атаки, сообщил "Ведомостям" заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, добавив, что ранее об отсутствии планов по мобилизации заявлял Верховный главнокомандующий и президент России Владимир Путин.

"И я еще раз повторю, что этот слух — лживая провокация со стороны киевской власти, которая испытывает тяжелейший дефицит людских ресурсов", - сказал зампред Совбеза.

Медведев подчеркнул, что российская армия полностью укомплектована за счет контрактников и добровольцев, а набор на военную службу продолжается в плановом порядке.