Глава Минфина США рассказал о привычке Трампа, пугающей его окружение

Президент США Дональд Трамп никогда не спит, чем отличается от своего предшественника - сонного Джо Байдена.
С таким заявлением выступил глава Минфина США Скотт Бессент на съезде Республиканской партии в Далласе.
"За 15 коротких месяцев мы прошли путь <…> от президента, который не мог не заснуть, до президента, который никогда не спит", - заявил он.
Бессент похвалил действующего президента США за работоспособность.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о способности Трампа работать по 20 часов в сутки.
"Если вы отправляетесь в одну из этих 23-часовых международных поездок с Дональдом Трампом, то вам повезет, когда он поспит два часа. Если не повезет, он будет бродить вокруг президентского самолета, подшучивая над вами, потому что вы уснули", - рассказал он.