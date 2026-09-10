Глава Минфина США рассказал о привычке Трампа, пугающей его окружение

Президент США Дональд Трамп никогда не спит, чем отличается от своего предшественника - сонного Джо Байдена.

С таким заявлением выступил глава Минфина США Скотт Бессент на съезде Республиканской партии в Далласе.

"За 15 коротких месяцев мы прошли путь <…> от президента, который не мог не заснуть, до президента, который никогда не спит", - заявил он.

Бессент похвалил действующего президента США за работоспособность.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о способности Трампа работать по 20 часов в сутки.