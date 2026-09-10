Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина, передававшего данные Службе безопасности Украины. Завербованный киевским режимом сотрудник охраны посольства Великобритании в Москве обвиняется в госизмене.

Агент СБУ по заданию украинского блогера Дмитрия Карпенко, носящего псевдоним "Апостол Дмитрий", собирал сведения о сотрудниках британского посольства. Он передавал в Киев адреса работников дипмиссии, данные о системе безопасности посольства и проводимых в нем мероприятиях, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Как установило следствие, киевский режим планировал использовать переданные сведения для подготовки диверсионно-террористических актов против главы британской дипмиссии Найджела Кейси. Также планировались теракты против других сотрудников посольства, передает ТВЦ.