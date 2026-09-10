У звезды фильма "Слово пацана..." будет второй ребенок

Рузиль Минекаев и его супруга Азиза объявили, что у них будет второй ребенок. У избранницы артиста уже внушительный живот.

Радостной новостью Рузиль и Азиза поделились в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Они опубликовали видео, на котором Азиза продемонстрировала округлившийся живот. В качестве подписи супруги оставили лаконичное: "+1".

Зато в комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Причем не скрыли своей радости и знаменитости. Так, коллега Рузиля Минекаева по фильму "Слово пацана..." Леон Кемстач написал: "Готов возить в садик", а Александра Бортич заявила: "Это жесть круто, я ору".

Также поздравили пару певица Виктория Дайнеко, актриса Софья Синицина и супруга актера Александра Петрова Виктория Антонова.

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Напомним, что у Рузиля Минекаева и его супруги Азизы есть сын Рэмиль. Мальчику три года. Рузиль и Азиза вместе уже порядка десяти лет, они познакомились 1 сентября 2016 года на праздничной линейке в Казанском театральном училище.

Рузиль Минекаев прославился после выхода на экраны криминального сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Актер сыграл роль Марата Адидаса.

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