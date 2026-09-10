"Может кормить меня всю жизнь!": Семенович раскрыла детали конфликта с Булановой

Стало известно, что в отношениях подруг Анны Семенович и Татьяны Булановой случился конфликт. Причиной стал спор из-за песни. Обеим артисткам композиция так понравилась, что они не смогли друг другу уступить.

Журналисты связались с Татьяной Булановой, чтобы та прокомментировала историю. Певица подтвердила, что у нее действительно разладились отношения с Анной Семенович. Однако артистка выразила надежду, что им удастся найти общий язык.

"Я в принципе конфликтовать не люблю. Плюс мы с Аней все-таки подруги. Надеюсь, разберемся", - высказалась артистка.

Не осталась в стороне и Анна Семенович. Она представила свою версию событий. По ее словам, как только она услышала песню, то сразу захотела забрать ее себе. Анна даже позвонила Татьяне, чтобы та уступила ей, но в ответ прозвучало: "Ань, но ты же больше поешь веселые песни". А Семенович, наоборот, хочет сменить репертуар.

"Артист не может петь все время одно и то же. Хочу взрослеть, исполнять что-то сильное и глубокое… В общем, пока мы не пришли к консенсусу. Не знаю, честно говоря, что делать, потому что очень уважаю Таню. Мы много лет дружим, надеюсь, будем и дальше, не переругаемся из-за песни. В конце концов, я познакомила Таню с ее нынешним мужем. Мне кажется, за то, что я устроила женское счастье подруги, она может уступить мне песню. Она реально крутая и может кормить меня всю жизнь!" - объяснила Семенович.

Высказался и сам автор песни. По его словам, песню он продал именно Анне Семенович, но подразумевалось, что исполнять ее она будет в дуэте с Татьяной Булановой. При этом в кулуарах ходят слухи, что конфликт надуманный, чтобы "прогреть" аудиторию, передает Starhit.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>