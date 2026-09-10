Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который охранял посольство Великобритании в Москве. Мужчину обвиняют в госизмене. По заданию известного украинского блогера злоумышленник собирал информацию о сотрудниках дипломатического представительства. Эти данные киевский режим собирался использовать для подготовки терактов против своих ближайших союзников.

В первые минуты после задержания этот мужчина пытался строить из себя невиновного. Но переписка в его телефоне говорит об обратном. Вот фрагмент общения с украинским куратором в мессенджере. Разговор идет о британских дипломатах в России.

Задержанному мужчине 45 лет, он российский гражданин. Известно имя - Марат. С 2017 года Марат - с перерывом на лечение от алкогольной зависимости - работал в охране посольства Великобритании в Москве. За внешний контур там отвечают сотрудники, нанятые из российских граждан. И, похоже, очередь из желающих поработать на британцев не стоит.

Как оказалось, мужчина давно являлся сторонником киевского режима, наколол себе на плече трезубец и даже перевёл свой телефон на украинский язык. Украинские словечки вставлял и в переписку с куратором от СБУ. Примечательно, что Марат первым вышел на связь - с украинским блогером Дмитрием Карпенко, известным в соцсетях как "Апостол Дмитрий".

Блогер Карпенко - знакомый интернет аудитории украинский националист. Он не скрывает свою связь с СБУ и ГУР. Получив "крота" в охране британского посольства, спецслужбы киевского режима начали собирать информацию о передвижениях дипломатов. Марат рассказывал всё что знал, а знал достаточно много. В том числе график посла, планы поездок на следующий день, даже адрес ресторана, где будет следующий ужин. Он общался с водителями, сотрудниками посольства - доставал внутренние документы дипведомства и отправлял их фотографии. Этой информации более чем достаточно, чтобы устроить теракт. По данным ФСБ, киевский режим планировал совершение диверсий и покушений против главы британской дипмиссии и других дипломатов, с последующим обвинением России.

Теракт против иностранного дипломата вполне может стать "казусом белли" - формальным поводом для объявления войны. Ну или как минимум новым витком эскалации и ещё большего финансирования киевского режима. Выходит, Украина была готова убить посла главного союзника ради денег?

Вся информация о действиях украинской стороны была передана представителю Секретной разведывательной службы Великобритании, его приглашали лично из посольства в управление международного сотрудничества ФСБ. Сказал ли офицер Ми - 6 "спасибо" - неизвестно.

А задержанный охранник отправлен в СИЗО, уголовное дело ведётся по статье "Госизмена" - наказание до пожизненного лишения свободы. По закону у человека есть только один способ избежать ответственности - если он понял, что его вербуют украинские спецслужбы, самому немедленно обратиться в ФСБ.