Сергей Собянин рассказал о комплексной реставрации усадьбы Кузьминки

В Москве в ходе комплексной реставрации усадьбы Кузьминки полностью восстановили уже шесть памятников архитектуры. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге, в их число вошли два грота, Круглая пристань, Ванный домик, кузница и мост с грифонами.

Сейчас реставрация идёт на 15 объектах. Четыре памятника планируют открыть до конца года. Это Восточный и Западный флигели на Господском дворе и два здания на Тополевой аллее.

Сергей Собянин подчеркнул: возрождение Кузьминок - это дань уважения прошлому и вклад в будущее города. Цель - не просто вернуть былую красоту, но и создать там комфортное современное пространство.