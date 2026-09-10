Четверо рабочих спасли ребенка из горящего дома

Кадры из Мурманска. Четверо рабочих спасли мальчика, который выпрыгнул с третьего этажа горящего дома. Пожар, начавшийся в многоэтажке, отрезал выход из квартиры.

На помощь пришли соседи и прохожие. Чтобы спасти ребенка, вниз скинули одеяло, четверо мужчин растянули его под окнами и поймали ребенка. Позже выяснилось, что мурманчане Василий Володин, Денис Морозов, Дмитрий Кузичев и Денис Ильяшенко работают в местном управлении Дорожного хозяйства. За проявленную смелось все они будут представлены к награде.