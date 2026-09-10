В Москве стартовал Российско-Китайский форум предпринимателей

Одно из самых значимых деловых событий этой осени. В Москве стартовал 7-й Российско-Китайский форум предпринимателей. В представительном мероприятии участвуют более 600 компаний из обеих стран.

Программа форума рассчитана на два дня, в ходе которых планируется подписание соглашений на десятки миллиардов рублей в самых разных сферах - от агротеха, до IT.

На повестке также панельные дискуссии, встречи с инвесторами, мастер-классы, посещения ведущих отечественных предприятий и презентации российских регионов.