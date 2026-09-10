Белая дача Чехова в Ялте станет площадкой для театральных постановок

На Белую дачу Чехова в Ялте снова стекаются зрители. Несколько дней дом-музей будет площадкой для театральных постановок - как в начале 20-го века при его гостеприимном хозяине. На уже пятый по счёту фестиваль свои спектакли привезли любительские коллективы Крыма и Севастополя.

Дамы с зонтиками, кавалеры во фраках, вальс в саду, ретроафиши – здесь все, как в начале прошлого века. Чеховская атмосфера, скажут гости Пятого фестиваля любительских театров.

126 лет назад на Белую дачу приехала труппа Московского Художественного театра. Семья Чехова встретила гостей капустным пирогом. Традиция прижилась, и теперь зрителям фестиваля раздают угощение, сделанное по рецепту Марии Павловны – сестры Чехова.

Такую выпечку она приносила в МХТ после каждой премьеры Чеховского спектакля. Дружеские посиделки превращались в творческие вечера, которые позже станут называть капустниками. Встречи продолжались и в Ялте, куда писатель переехал 1899 году. На Белой даче Чехов написал свои самые знаменитые произведения: "Три сестры", "Вишневый сад", "Дама с собачкой" - где как не здесь играть его пьесы.

"Восемь коллективов будут показывать свое мастерство. Это любительские коллективы. Они не привязаны к классике постановки чеховских произведений, а могут позволить себе что-то такое, что привлекает внимание зрителей", - рассказал Владимир Савельев, директор ГБУК РК "Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник".

На этом фестивале сцена и декорации – имение Чехова и созданный писателем сад вечной весны. Актеры выступают под ветвями оливы и кедра, освещенные лучами солнца, которые отражаются от белоснежного здания. Необычная и сложная задача даже для подготовленных актеров, не говоря уже о любителях.

Фестиваль открывал Театр Горожан из Севастополя. На сцене только любители. Например, Виктория Глушко – директор фирмы грузоперевозок. А в свободное время исполняет роль актрисы Аркадиной из чеховской "Чайки". Спектакль по мотивам произведений Чехова объединил хорошо известных героев его главных произведений, чьи мечты разбились о реальность. Трепетное отношение к героям передалось и зрителям.

Фестиваль продлится 5 дней. В репертуаре не только Чехов, а на сцене выступит даже школьный коллектив.