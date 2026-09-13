Принцесса Шарлотта столкнулась с серьезной проблемой: даже Кейт и Уильям не в силах помочь дочери

Принцесса Шарлотта не сможет продолжить обучение со своим старшим братом Джорджем. Итонский придерживается политики обучения только мальчиков. Исключение ради юной принцессы сделать отказались.

Как сообщает RadarOnline, даже вмешательство родителей, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, ни к чему не привели. Придется Шарлотте подыскивать другую школу.

11-летней Шарлотте в конечном итоге придётся покинуть школу Ламбрук, где она учится вместе со своими братьями — 13-летним Джорджем и восьмилетним принцем Луи. Одним из возможных вариантов считается Мальборо-колледж, где в своё время училась Кэтрин.

"Уильям и Кэтрин всегда придавали огромное значение тому, чтобы обеспечить своим детям настолько нормальное и сплочённое семейное воспитание, насколько это позволяют их обстоятельства. Поэтому тот факт, что Шарлотта не может просто последовать за Джорджем, ставит перед ними сложный выбор. Они захотят найти место, где она сможет раскрыться именно как Шарлотта, а не постоянно восприниматься как внучка короля или сестра будущего короля", — заявил источник в королевских кругах.

Мальборо Уэльские рассматривают, поскольку Кэтрин лично знает эту школу. "Она знакома с её культурой, знает, что означает жизнь там в качестве ученицы пансиона, и, что самое важное, на собственном опыте понимает, подойдёт ли такая среда её дочери. Такая осведомлённость может очень успокаивать при принятии столь важного решения. Кроме того, у Шарлотты есть очень интересный пример гораздо ближе к дому — принцесса Анна. Ещё несколько десятилетий назад Анна показала, что принцесса может покинуть непосредственный королевский "пузырь", учиться в школе-интернате и приобрести значительную самостоятельность", — отмечает инсайдер.

Обстоятельства Шарлотты отличаются, но в семье определённо существует прецедент, когда дочери из королевской семьи позволили сформировать собственную личность отдельно от братьев.

Кэтрин училась в Мальборо-колледже в графстве Уилтшир после обучения в школе Даун-хаус. Затем она поступила в Университет Сент-Эндрюс, где познакомилась с Уильямом.

Таким образом, Шарлотта может пойти по образовательному пути своей матери, а не отца и старшего брата.