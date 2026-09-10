Путин потребовал учитывать интересы россиян при решении вопросов трудовой миграции

Лидеры стран, из которых едут в Россию трудовые мигранты, хотели бы участия Москвы в их подготовке к переезду. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с начальником Миграционной службы МВД Андреем Кикотем.

Путин рассказал о разговорах с коллегами из соседних государств. По словам российского лидера, они заинтересованы в том, чтобы Москва вместе с ними готовила людей, которые хотят приехать на работу в Россию, к этой работе и жизни в нашей стране.

При этом, подчеркнул российский лидер, интересы местного населения при решении вопросов трудовой миграции должны учитываться в первую очередь. Путин также отметил, что реформа регулирования сферы миграции приносит свои плоды. В частности, число принудительных выдворений нелегальных мигрантов выросло в 2,6 раза - то есть на 85%, передает РИА Новости.