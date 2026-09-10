Онищенко призвал учителей не проводить контрольные работы по четвергам

В школах не следует проводить контрольные работы по четвергам.
Работоспособность школьников к этому дню резко снижается, заявил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
У детей есть "недельный биоритм", пик активности которого приходится на первые три дня – понедельник, вторник и среду. Начиная с четверга работоспособность школьника снижается.
"И мы всегда требовали, чтобы в четверг не ставили в школьное расписание трудные предметы, такие как, например, математика. И ни в коем случае нельзя, чтобы по четвергам дети писали контрольные", - передает слова академика РИА Новости.
Ранее в Минпросвещения высказались о введении "пятой четверти" в школах. По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, оснований для увеличения учебного года нет.