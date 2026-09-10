Актриса Алла Клюка живет в Америке и борется за квартиру в России

Алла Клюка получила большую популярность после того, как сыграла Евлампию Романову в фильмах по мотивам произведений Дарьи Донцовой. Но с тех пор в жизни артистки многое изменилось.

Так, в настоящее время Алла Клюка живет в США. Она забросила актерскую карьеру и работает администратором в Линкольн-центре. Артистка воспитывает сына Ивана от режиссера Владимира Морозова.

Примечательно, что с ним Алла Клюка не виделась последние пару лет. Как утверждает актриса, с сыном режиссер не общается и финансово не помогает. В результате именно Алла Клюка оплачивает учебу своего ребенка, который занимается в двух колледжах.

Развод актрисы и режиссера был оформлен еще полтора года назад. Владимир Морозов вернулся в Россию из США, потому что не смог найти работу. Его увлечение фотографией Клюка считала несерьезным хобби и настаивала, чтобы супруг нашел что-то более надежное. В результате каждый пошел своей дорогой.

После развода Клюка подала иск о разделе квартиры в Москве, передает "КП".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>