Патрушев раскрыл условие урегулирования на Украине

Соединенные Штаты действительно заинтересованы в мирном процессе по Украине. В то же время, Америка не едина - разные взгляды на этот процесс, в частности, у республиканцев и демократов, заявил помощник президента России Николай Патрушев.

Патрушев ответил на вопрос журналиста, нужно ли американцам влиять на Украину, чтобы та пошла на мирные переговоры. При этом помощник президента подчеркнул, что Европа совсем не заинтересована в мире.

Назвал Патрушев и условие разрешения украинского кризиса. Помощник президента подчеркнул: России надо надеяться только на себя. Он прокомментировал заявление, сделанное накануне американским лидером Дональдом Трампом. Хозяин Белого дома сказал, что Россия готова к сделке по Украине, передает РИА Новости.