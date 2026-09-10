Рудковская выдала печальную правду о Киркорове: "Мало кто об этом знает"

Накануне, 9 сентября, Филипп Киркоров открыл памятник родителям на Троекуровском кладбище. Почтить их память явились друзья короля отечественной поп-сцены: Евгений Петросян, Татьяна Навка, Ирина Винер, вдова Иосифа Кобзона Нелли, Яна Рудковская и многие другие.

Разумеется, присутствовали на торжественном мероприятии и дети Филиппа Киркорова: дочь Алла-Виктория и сын Мартин. Оба принесли большие букеты.

Мероприятие широко освещалось СМИ. Журналисты поговорили с гостями церемонии. Так, продюсер Яна Рудковская призналась, что однажды очень конфиденциально общалась с отцом Филиппа Бедросом Киркоровым. Тот признался, что переживает за будущее своего единственного сына. По его словам, он боится, что некому будет заботиться о Филиппе.

Когда отца не стало, Киркоров очень тяжело переживал утрату. Рядом с ним находились самые близкие друзья. "Бедрос переживал правильно. Филипп очень тяжело переживал эту смерть. Очень тяжело. И, наверное, мало кто об этом знает. Там были очень близкие люди: я, Вика Шелягова, мы ему помогали. Ксюша Собчак приезжала, мы общались, поддерживали. Ему было очень тяжело, потому что действительно у него никого не осталось... Он очень много советовался с Бедросом, очень много ему доверял. И не осталось никого. Представляете, человек остался один", - выдала печальную правду о Киркорове Рудковская для "КП".

Напомним, Бедрос Киркоров умер 18 марта 2025 года. Народному артисту России было 92 года. Причиной смерти Киркорова-старшего стали осложнения после пневмонии.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров тайно похоронил маму и бабушку в Москве. Закрытая церемония прошла 28 июля на Троекуровском кладбище. Мама Филиппа скончалась еще в 1994 году, а бабушка за несколько лет до этого. Их прах хранился в одном из колумбариев столицы Болгарии. Чтобы перевезти останки родных в Москву, певцу пришлось обратиться в российский МИД.

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