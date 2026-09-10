Приоритет личным планам: чем удобно электронное голосование на выборах в Москве

Москвичам рассказали, как вписать электронное голосование на выборах в планы. Так, онлайн-голосование доступно из любого места, электронно отдать свой голос можно на странице elec.mos.ru. Такой вид голосования занимает всего несколько минут.

"Можно открыть elec.mos.ru на любом смартфоне, планшете или компьютере с доступом в интернет. Затем понадобится авторизоваться при помощи полной учетной записи на mos.ru и подтвердить участие в голосовании вводом проверочного кода, который придет в СМС. Кодом также могут быть четыре последние цифры номера телефона, с которого поступит звонок. После того как откроется бюллетень, в нем потребуется отметить нужный вариант и нажать кнопку "Проголосовать", - говорится в сообщении.

Кроме того, проголосовать на выборах в электронном формате жители смогут на любом избирательном участке столицы.

Ранее сообщалось, что Общественный штаб организует наблюдение за электронным голосованием на выборах. Процедура выборов должна оставаться надежной и прозрачной.