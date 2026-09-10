В Сочи при атаке БЭК пострадали 28 человек

Число пострадавших в результате атаки морских дронов ВСУ на набережную в Сочи увеличилось до 28.

Среди пострадавших - двое детей, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. В настоящее время в больнице остаются 3 взрослых и 1 ребенок, им оказывается вся необходимая помощь.

Вечером 9 сентября ВСУ атаковали набережную Сочи с помощью безэкипажных катеров (БЭК). Частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. Произошел пожар. Для граждан открыта горячая линия. Ситуация находится на контроле у руководства прокуратуры Краснодарского края.