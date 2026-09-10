Оставшаяся без денег и квартиры Лариса Долина: "Они отняли у меня всё"

На днях стало известно, что Лариса Долина отсудила 114 миллионов у курьеров, через которых передала мошенникам средства от продажи квартиры. Вот только она сама понимает, что эти деньги вряд ли получит.

Лариса Долина стала жертвой мошенников. Певица под давлением злоумышленников продала свою роскошную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и через курьеров отдала им все деньги. Осознав, что попала в лапы преступников, артистка отказалась отдавать жилье покупательнице. Но после серии судов новая собственница въехала в квартиру Долиной.

На днях Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск певицы и постановил взыскать с Анжелы Цырульниковой и Андрея Основы 114 миллионов 120 тысяч рублей. Кроме того, они должны оплатить госпошлину в 335 тысяч рублей.

Однако сама Лариса Долина понимает, что для них эта сумма неподъемна, поэтому артистка дала понять, что уже смирилась с тем, что денег не увидит. Причем не только она, но даже ее внучка.

"Они никогда не расплатятся со мной! Там же сумма сумасшедшая. Они отняли у меня всё, всё, что я копила за годы моего гастрольного графика. Украли все мои сбережения! Они никогда в жизни не смогут расплатиться даже с моей внучкой. Я это осознаю, а что я могу сделать?!" - заявила Лариса Долину "Звездачу".

Впрочем, оставшаяся и без недвижимости и без денег артистка не унывает. Недавно она сообщила, что влиятельные друзья подарили ей большую квартиру в Москве, где она живет с единственной дочкой Ангелиной и внучкой Александрой.

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