Принц Гарри занялся сбором пожертвований для ВСУ

Мероприятие в Лондоне, посвященное поддержке Украины, соберет 120 гостей, одним из которых станет принц Гарри. После возвращения в Великобританию сын короля Карла III занялся сбором пожертвований для ВСУ, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.

Благотворительный вечер United For Freedom в помощь Украине состоится 1 октября в Имперском военном музее в Лондоне. В мероприятии также будет участвовать миллиардер Ричард Брэнсон. Как напомнил один из организаторов мероприятия, принц Гарри всегда открыто заявлял о своей поддержке Украины, это будет "невероятный вечер по сбору средств".

Организаторы ожидают присутствия на вечере жены принца Гарри Меган Маркл, это, по их словам, будет дополнительным бонусом. Предполагают, что каждый из 120 гостей мероприятия пожертвует 1000 фунтов стерлингов.

Издание напоминает, что принц Гарри вместе со Стингом и Беаром Гриллсом также поддерживает фонд Superhumans. На данный момент он собрал 130 миллионов долларов, на которые было проведено более 2 тысяч операций.

Авторы отмечают, что принц Гарри все еще пребывает в недоумении по поводу заявления его отца. Король Карл III в официальном письме подчеркнул, что вернувшиеся навсегда в Великобританию принц, его жена Меган Маркл и дети не станут работающими членами королевской семьи.