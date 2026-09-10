Слуцкий предложил не учитывать невыплаченные алименты при расчете пособия

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил не учитывать невыплачиваемые алименты для назначения единого пособия.

Речь идет об алиментах, взысканных по суду, но фактически не выплачиваемых. Этот факт должен быть подтверждён судебным приставом.

Мера необходима, чтобы семья, где все заботы о ребенке лежат на одном человеке, не осталась без алиментов и без государственной поддержки. Часто бывает такое, что "алименты, существующие лишь на бумаге", учитываются как доход и становятся основанием для отказа в пособии.

Дети и добросовестные родители не должны расплачиваться за безответственность неплательщиков, отметила пресс-секретарь ЛДПР и лидера партии Элеонора Кавшар.