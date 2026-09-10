Собянин: МЦК кардинально изменило транспортную систему столицы

Каждый рабочий день Московским центральным кольцом (МЦК) пользуются 600 тысяч пассажиров. Об этом в соцсетях сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Как отмечается, МЦК задало новый стандарт городских перевозок.

"Кольцо" фактически стало новой линией московского метрополитена.

"Наземное метро связало спальные районы с деловыми центрами, новым вокзалом Восточный, сократило дорогу к паркам и стадионам. Улучшило транспортную доступность в 34 районах Москвы, где проживают больше трех миллионов человек", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на МЦД-4 за три года пассажиры совершили более 265 миллионов поездок. Это самая протяженная линия наземного метро. Она связала ТиНАО с Балашихой.