Эстонская русофобка Кая Каллас переживает, что на Украине усиливается нехватка мужчин, годных к военной службе. Она уверена, что без призыва женщин Киеву вскоре не хватит живой силы для продолжения войны с Россией, заявили в Службе внешней разведки России.

Брюссель требует от Киева незамедлительно перейти от слов к делу и принять политическое решение о начале женской мобилизации. В Еврокомиссии приветствуют активизацию на Украине дискуссии по этому вопросу, Каллас назвала это шагом в правильном направлении.

Одновременно в Евросоюзе ищут новые "креативные" способы обеспечить ВСУ постоянным притоком пушечного мяса. Еврокомиссия требует от правительств стран ЕС выработать юридически обоснованные механизмы изгнания на родину украинских беженцев. В европейских государствах сейчас находятся до 5,6 миллиона украинцев, при этом наибольшее число "потенциальных призывников" проживают в Германии, Польше и Чехии, сообщает пресс-бюро СВР.