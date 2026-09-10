В Ростове-на-Дону осудили граждан Украины за подготовку терактов

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор супругам Геннадию и Ольге Капраловым, которые планировали серию терактов в отношении российских военных.

Геннадия приговорили к 20 годам лишения свободы, а его жену - к 18 годам, передает "Интерфакс".

По данным суда, фигуранты дела получили информацию об участниках СВО и гражданах, которые помогают им в достижении цели.

"Участник террористического сообщества <…> определил способы совершения террористических актов путем подрыва СВУ и подмешивания в пищу и воду ядовитых, отравляющих, токсичных химических веществ", - сообщил представитель суда.

Обвиняемые планировали подрывы в кафе и на рынке, скрыв взрывчатку в поуэрбанке, а также в игрушке. Их планы были сорваны российскими спецслужбами.