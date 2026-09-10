Уже пора: какие деревья и кустарники нужно обрезать в сентябре, чтобы весной не пожалеть

Если есть месяц, когда сад требует к себе особого внимания, то это именно сентябрь. В это время деревья и кустарники постепенно готовятся к зимнему отдыху, и обрезка не воспринимается ими как стресс, а наоборот помогает набраться сил. Но здесь есть важный нюанс: стоит упустить сроки — и вместо пользы можно нанести вред. Рассказываем, что именно обрезать в саду в сентябре.

Яблони

В сентябре избавляемся от всего лишнего: сухие, больные и сломанные ветви, а также дикие побеги у основания. Такая процедура облегчает зимовку и помогает дереву меньше болеть.

Крыжовник

Если вашим кустам уже пять лет и больше, пора избавиться от старых ветвей. Также уберите те, что лежат прямо на земле. После прореживания ягоды становятся не только крупнее, но и слаще.

Малина

После плодоношения куст буквально "выдыхается". Важно срезать все отплодоносившие побеги и оставить только молодые. Тогда малина спокойно перезимует и порадует свежими крупными ягодами следующим летом.

Смородина

Густые кусты — рассадник грибковых болезней. Уберите старые, сухие и ветви, растущие внутрь. Так вы освободите место для воздуха и света — куст станет сильнее и дольше будет плодоносить.

Розы

Сентябрь — месяц красоты даже в уходе за розами. Срежьте засохшие и повреждённые ветви, а также остатки отцветших бутонов. Так вы защитите куст от болезней и сделаете его крепче к холодам.