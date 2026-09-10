"Не останется даже в воспоминаниях": продюсер рассказал о трагической судьбе Лолиты Милявской

Недавно Лолита Милявская пожаловалась на нехватку талантливых авторов-песенников. В результате артистке приходится работать с тем материалом, который есть, однако его уровень недостаточно высок, дала понять популярная исполнительница.

Ситуацию прокомментировал продюсер Евгений Морозов. По его мнению, проблема есть и в самой певице. "Милявская не останется даже в воспоминаниях, к сожалению. В медиапространстве ее забудут на второй день, как она вообще перестанет мелькать на экранах", - заявил продюсер.

Морозов отметил, что это касается не только Лолиты, но и любого представителя отечественной поп-музыки. Продюсер дал понять, что артисты в основном без изюминки. Например, у той же Лолиты Милявской нет уникального голоса. Ее сильная сторона - артистичность.

"Она актриса, в первую очередь, а певица — во вторую. Она сама себе выстроила образ: и на сцене, и за кулисами. Она „своя в доску женщина“, играет в простушку. Она на концертах запросто могла сморозить: "Возьмите меня за *опу", - отметил Морозов.

При этом, считает он, Лолита Милявская из этого образа "выросла", а новый так и не появился, передает aif.ru. "Она себя потеряла. Поэтому именем Лолиты ничего не назовут — ни проспекта, ни улицы, ни учреждения. Вся история", - заключил продюсер.

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