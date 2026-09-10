На северо-востоке Москвы открыли крытую ледовую арену

Еще больше возможностей для круглогодичных занятий хоккеем и не только. Сегодня на северо-востоке Москвы торжественно открыли крытую ледовую арену.

Её возвели на территории стадиона "Свиблово". Новый объект - это не просто круглогодичный каток, а настоящий спортивный кластер. Одна из особенностей проекта - технология ICE Grid. Она позволяет быстро намораживать лед, а при необходимости использовать арену как обычную игровую площадку.

Арена станет базой для детских спортивных школ по хоккею и фигурному катанию, а также местом для семейного отдыха.