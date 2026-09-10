Российские войска за минувшие сутки взяли под контроль населенные пункты Зарубинка и Гоптовка в Харьковской области.

Боевую задачу успешно выполнили бойцы подразделения группировки войск "Север", заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Гоптовка расположена рядом с трассой Москва - Симферополь, до Харькова порядка 20 километров. Зарубинка находится рядом с границей с Белгородской областью.

ВС России продолжают расширять внешнее кольцо окружения формирований противника в Харьковской области, отметили в оборонном ведомстве.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили населенный пункт Озерное в Харьковской области.