Собянин: Мультиспортивный центр и футбольный манеж построят в Коммунарке

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс" рассказал о строительстве в Коммунарке мультиспортивного центра и футбольного манежа. Архитектурную концепцию проекта уже согласовали.

Оба здания выполнят в современном стиле. Фасад будет с чередованием белых и терракотово-красных панелей. В мультиспортивном центре появятся залы для баскетбола, волейбола, велотренировок, тенниса, а также тренажерный зал. В футбольном манеже, помимо основного поля, сделают зону для зрителей и помещения для тренировок.

Также появятся кафе, магазины и крытые парковки. В пешей доступности метро "Потапово" и удобный выезд на автомобильную магистраль Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Завершить строительство объектов планируется в 29 году.