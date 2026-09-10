МЦК отмечает 10-летний юбилей

МЦК отмечает юбилей. Московскому Центральному кольцу сегодня исполнилось 10 лет. Ощутимо сократить время в пути - один из плюсов, который сразу оценили москвичи и перестроили свои маршруты. А еще возможность экономить на дороге, пересадки на метро бесплатные. И, конечно, комфорт в удобных поездах "Ласточка". Как МЦК делает жизнь удобней, преображает территории вокруг и что в планах?

Роман работает на Московском центральном кольце с самого открытия. Лично обкатывал составы и пути. Москва вокруг станций МЦК менялась на его глазах - на месте промзон вырастали новые районы, возводили дома, разбивали парки - пассажиров становилось всё больше.

"Московское центральное кольцо является перехватывающим, оно помогает добраться с одной ветки метро на другую, или с общественного транспорт, используя Московское центральное кольцо, в другую черту города", - рассказал Роман Колпаков, машинист электропоезда первого класса.

Перед каждым рейсом машинист проверяет тормозное и климатическое оборудование, звуковые сигналы, приборы безопасности. Если в поезде неисправность, чинить будут здесь же, в Депо Подмосковное. Специалисты производят осмотр и техническое обслуживание составов, моют их и ремонтируют. Работы выполняют в кратчайшие сроки, чтобы поезд как можно скорее вышел в рейс.

Все "Ласточки" оснащены мягкими сидениями, кондиционерами и санитарными кабинами. Но, главное, ходят поезда как часы. С интервалами 4 минуты в час пик, и 8 минут в остальное время. За точностью следят в диспетчерской. Здесь же дают команды на выпуск поездов в рейс и принимают решение в нестандартных ситуациях.

МЦК открыли в 2016 году на путях московской окружной железной дороги, построенной аж в 1908. Вначале на ней было всего 14 станций. Она должна была разгрузить центр города и привлечь промышленность на окраины. По кольцу осуществляли в основном грузовые перевозки.

А вот с пассажиропотоком в начале 20 века не сложилось. Проезд для рабочих с окраины был слишком дорогой. И только спустя сотню лет идею доступной городской электрички реализовали в проекте Московского центрального кольца. За 10 лет поезда МЦК перевезли больше 1,4 миллиарда пассажиров. И останавливаться не собираются. Два года назад в работу запустили первый автоматизированный поезд, который сам трогается и тормозит. И сейчас ведут тестирование полностью беспилотной "Ласточки".