Подозреваемых в мошенничестве на 130 млн рублей поймали в Новой Москве

Подозреваемых в мошенничестве на сумму более 130 миллионов рублей задержали в Новой Москве. Аферисты предлагали гражданам с кредитами взять новый займ для погашения задолженности.

Всё выглядело максимально правдоподобно. Злоумышленники работали через юридическое лицо и даже оформляли официальные документы. Вот только в договорах в качестве залога указывалось жильё клиента.

"Реквизиты счета для погашения кредита и адрес офиса организации не сообщались. Таким образом, у клиентов не оставалось свободных средств и возможностей вернуть деньги, из-за чего через некоторое время искусственно формировалась задолженность. Это приводило к потере жилья, которое аферисты продавали или переоформляли на подконтрольную организацию", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Подтвердилось уже 13 эпизодов мошенничества, но их может быть намного больше. Проводится проверка по заявлениям ещё 30 граждан.