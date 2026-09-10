На ВДНХ стартовал осенний фестиваль урожая "Битва гигантов"

Сказка, выросшая из семечка - гигантская чудо-тыква под названием Шаман. Её привезли из Иркутска - 5 тысяч 300 километров на автомобиле. Больше недели пути, и вот Шамана встречают на ВДНХ.

Семь человек с трудом сгружают гигантский оранжевый плод. Осторожно. Ведь эта тыква – участник всероссийского фестиваля "Битва гигантов". Здесь огородники становятся героями, а овощи – чемпионами, чья окружность превышает длину обычного дивана.

Эту оранжевую гору вырастил 12-летний сибирский мальчишка Еремей Павленко. Его тыква даже, по самым скромным подсчетам, весит не меньше малолитражного автомобиля. Шаман – победитель "Битвы гигантов" 26-го года, 817 килограммов.

Секрет таких размеров кроется не только в таланте фермера, но и в семенах. Сорт "Атлантик гигант" - признанный тяжеловес среди овощей. Его особенность - интенсивное деление клеток, благодаря чему плод буквально на глазах набирает по несколько килограммов в день.

Рекордсмен в другой номинации – полевые тыквы - вырастила Мария Крупко из Сергиева Посада. Эта оранжевая красавица – настоящая аристократка. За 80 дней на подмосковном поле она набрала целых 66,5 килограмма.

Фестиваль на ВДНХ объединил более 1200 участников со всей страны. В экспозиции не только гига-тыквы, но и другие плоды-рекордсмены: арбузы здесь весят больше 70 килограммов, лук – около 4. Морковь 160 сантиметров в длину, кукуруза почти 6 метров в высоту, а одним таким кабачком можно накормить три школьных класса.

Выставка продлится до 27 сентября. Здесь можно будет пройти мастер-классы по выращиванию овощей, научиться резьбе по тыкве, попробовать блюда из гигантских овощей и даже поплавать на этих монстрах во время тыквенного заплыва на Третьем Каменском пруду.

Фестиваль "Битва Гигантов" - это не просто выставка гигантских овощей. Это триумф человеческого упорства и мечты. Он напоминает: иногда самое грандиозное растёт у нас под ногами.