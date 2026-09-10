Стали известны сроки сертификации самолета МС-21

Самолет МС-21 пройдет сертификацию в середине 2027 года, сообщил в кулуарах форума "Иннопром. Индия" глава Росавиации Дмитрий Ядров. Он отметил, что испытания идут в нужном темпе.

Среднемагистральный узкофюзеляжный самолет МС-21 разработан корпорацией "Яковлев". Вместимость самолета нового поколения - от 163 до 211 пассажиров.

Ядров также добавил, что сертификация импортозамещенного "Суперджета" планируется в первом квартале 2027 года. Заявления прозвучали на первой международной промышленной выставке "Иннопром. Индия", на которой представляют свою продукцию более 120 компаний из России и Индии. Она проходит 9-11 сентября в Нью-Дели и приурочена к 18-му саммиту БРИКС, передает РИА Новости.