После атак ВСУ на Сочи завели дело о теракте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атак ВСУ на Сочи.

Киев намеренно атаковал гражданские объекты курортного города, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В настоящий момент следователи устанавливают причастность к теракту конкретных лиц из числа украинских боевиков.

Вечером 9 сентября ВСУ атаковали набережную Сочи с помощью безэкипажных катеров (БЭК). Частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. Пострадали 28 человек, включая двух детей.

Для граждан открыта горячая линия. Ситуация находится на контроле у руководства прокуратуры Краснодарского края.