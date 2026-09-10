52-летняя Ксения Алферова снялась без лифчика: "Моим батарейкам солнце необходимо"

Ксения Алферова в конце весны отметила 52-летие. Но кто даст?! Популярная актриса демонстрирует стройную фигуру, позитив и жизнелюбие. Можно только догадываться о том, как ей удалось взять себя в руки и выкарабкаться после тяжелого развода с актером Егором Бероевым.

Сейчас же актриса наслаждается жизнью. Она много работает, путешествует, а каждую свободную минуту старается проводить с родными и друзьями. Кроме того, с ней рядом всегда любимая питомица - такса по кличке Пегги.

На своей официальной страничке Ксения Алферова опубликовала свежее видео, на котором предстала без белья и с собакой поблизости.

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"Какой чудесный, еще один летний день, подарил нам Бог сегодня!!!! Все залито солнцем, греется, радуется, наполняется теплом перед долгим зимним сном. Мы с Пегги тоже решили подзарядиться и вперед, в Москву, работать! Моим батарейкам солнце необходимо. Они на нем отлично работают и еще и улыбку, мягко разливающуюся по всему телу, генерируют. Ляпота", - высказалась актриса.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и выразили слова поддержки Алферовой. Напомним, что недавно в ее семье случилось горе - умерла ее бабушка, в честь которой артистку и назвали. Женщине было 103 года.

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