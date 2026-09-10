Специальная военная операция для Москвы имеет экзистенциальное значение. Президент России Владимир Путин скорее удвоит усилия, чем отступит в случае эскалации кризиса, пишет American Conservative.

Опосредованная война против Москвы увеличивает вероятность всеобщей войны. Администрации Трампа следует отказаться от поддержки все более опасного кризиса и призвать к этому своих союзников, пишут авторы.

Как утверждают аналитики, ставить Америку на первое место - означает избегать войны с Россией. Президенту США Дональду Трампу пришло время перестать помогать Украине из-за риска эскалации, заключает издание.