Энистон сделала душераздирающее признание о смерти своего малыша

Дженнифер Энистон 7 лет назад потеряла малыша. В память об уходе своей девочки актриса повесила в саду колокольчики и рассказала о пережитой трагедии.

Малышку Долли звезда сериала "Друзья" потеряла в 2019 году. Но даже спустя годы ее сердце все еще болит. Чтобы почтить память своей любимицы Энистон опубликовала в соцсети серию снимков и подписала их "Долли навсегда".

На кадрах актриса нежно обнимает белого щеночка. Снимки сделаны, когда Долли была еще совсем малышкой. Белую овчарку актриса завела будучи в отношениях с Джастином Теру. У супругов не было детей, но Долли смогла заменить им настоящего малыша. Оба все еще оплакивают потерю.

К посту с фотографиями Джен прикрепила и душераздирающее видео. На кадрах задний двор дома Энистон, а на одном из деревьев висят китайские колокольчики, камера приближается к ним и дает возможно прочитать надпись "В память о Долли".

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Друзья и поклонники выражают Дженнифер соболезнования, оставляя комментарии под постом. Актриса Айла Фишер написала: "Посылаю вам лучики любви. Долли была такой милой. Я чувствую, что вчера она была всего лишь щенком. Время летит". Также звезду Голливуда поддержали Линдси Лохан, Мишель Пфайффер, Сальма Хайек, Дженна Деван, Оливия Уайлд и многие другие знаменитости.

Был среди них и бывший муж Энистон Теру. Джастин не нашел в себе силы написать слова, но разместил смайлики — сердце, пластырь, следы от собачьих лапок и радугу. У бывших супругов всегда будет особая связь благодаря их любимому пушистому ребенку.

Отметим, что Теру был первым, кто объявил о смерти Долли 7 лет назад. "Сегодня вечером, на закате, после героической борьбы... наш самый верный член семьи и защитник, Долли скончалась. В этот тяжелый момент она была окружена всей своей семьей", — написал тогда Джастин.