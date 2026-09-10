ВС России пресекли попытки прорыва ВСУ из окружения под Харьковом

Российские войска блокировали подразделения двух батальонов ВСУ в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. В котле оказались части численностью до 180 человек, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волчья и Бузово. Все попытки прорыва из окружения пресечены.

Окруженный противник потерял за сутки до 40 боевиков. Уничтожено две боевые бронированные машины, три наземных роботизированных комплекса, три пикапа и два квадроцикла.