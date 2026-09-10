Киев окончательно превратился в откровенно бандитскую группировку. Отбросив все приличия и здравый смысл, бьет по простым людям, которые отдыхают на юге России. Это ставит под вопрос возможность переговоров по урегулированию конфликта, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

Киев получит адекватное возмездие с российской стороны за этот акт бессмысленной жестокости, написал сенатор. Карасин напомнил, что в результате атаки ВСУ пострадали мирные граждане, был нанесен ущерб туристической инфраструктуре.

Поздно вечером 9 сентября безэкипажные катера ВСУ атаковали Сочи. В результате атаки пострадали 28 человек. Повреждена инфраструктура пляжа, вспыхнул пожар.