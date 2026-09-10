Сверкнувшая большим животом Мирослава Карпович впервые заговорила о беременности

В начале лета Мирослава Карпович вышла замуж. Скоро у нее появится ребенок.

Несмотря на то, что сама звезда комедийного сериала "Папины дочки" предпочитает о своей личной жизни не распространяться, но на сей раз она сделала исключение.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Мирослава Карпович опубликовала видео, на котором предстала в свободной одежде. Однако даже она не смогла скрыть внушительный живот обычно невероятно стройной артистки.

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Более того, исполнительница роли легкомысленной Маши Васнецовой в подписи прямо заявила о беременности. Дело в том, что актриса стала обладательницей большого автомобиля. По словам Мирославы, "покупка просто мечта". "Так как у нас скоро прибавление в семье… очень классно, что мы сможем расположиться в нашем маленьком домике на колесах со всеми удобствами", - высказалась Карпович.

Напомним, в начале лета Мирослава Карпович объявила, что вышла замуж. Ее избранником стал 29-летний предприниматель Евгений Рагулин. После свадьбы он увез новобрачную в Париж.

По некоторым данным, возлюбленный Карпович родился в Молдове, затем жил в России, в Тюмени. У Рагулина есть свой бизнес, он занимается оптовой торговлей лакокрасочными изделиями.

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