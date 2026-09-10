В Польше решили создать патрули для отлова украинцев

Украинцев в Польше будут выслеживать группы организации "Гражданский патруль". На закрытый съезд правых радикалов, где было принято это решение, попал журналист издания Gazeta Wyborcza.

Речь шла обо всех иностранцах, однако, по словам выступавших, худшие — украинцы. Они не понимают, как нужно себя вести, они неблагодарны. Продемонстрировали также видео, на котором украинцы веселятся, когда у них идет война.

Как сообщалось ранее, украинцы, проживающие в Польше, сообщают о случаях травли. Они опасаются открыто разговаривать на украинском языке в общественных местах. В "Гражданском патруле" заявляют: они хотят, чтобы беженцы вели себя как гости, уважая хозяев.