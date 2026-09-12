Всплыл позорный секрет Меган Маркл, из-за которого Сассекским пришлось вернуться в Британию

Меган Маркл была фактически вытеснена из Голливуда из-за своего высокомерного отношения к окружающим. Герцогине пришлось спешно переезжать в Британию после неудачных бизнес-проектов и испорченных отношений.

Как сообщает RadarOnline, ещё до отъезда супругов у бывшей актрисы возникали проблемы с поиском персонала для огромного семейного особняка в Монтесито. "Ей было сложно нанимать горничных, потому что многие домработницы в Монтесито не хотели у них работать. Меган сама проводила собеседования и могла производить впечатление очень высокомерной и грубой. Некоторые были настолько оскорблены тем, как она с ними разговаривала, что слухи об этом начали распространяться", — заявил инсайдер.

По словам источника, репутация Маркл как надменной и неприятной женщины даже стала поводом для постоянных шуток в богатом районе. "Дошло до того, что люди шутили, будто все горничные в Монтесито их ненавидят", — рассказал инсайдер.

Тем временем другой источник утверждает, что герцогиню иногда замечали у школы, куда она привозила детей, однако другим родителям было велено никогда её не фотографировать. Охрана Меган за этим следила особо тщательно.

Королевские обозреватели также предполагают, что бренд Сассекских, похоже, окончательно выдохся в Голливуде. Netflix прекратил финансирование продюсерской компании супругов, а лайфстайл-шоу стримингового сервиса With Love, Meghan подошло к концу. Таким образом, герцогине приходится самостоятельно продвигать джемы, вина и чаи ее бренда As Ever.

Критики обвиняли Гарри и Меган в том, что им так и не удалось добиться успеха с проектами, которые не были основаны на скандальных подробностях их жизни. Шоу и фильмы пары, не связанные с королевской тематикой, не смогли завоевать популярность, а продюсерский офис Archewell столкнулся с серьёзной текучкой кадров. Кроме того, производство подкастов Archetypes и Confessions of a Female Founder, судя по всему, окончательно прекратилось.

Netflix также отверг несколько предложенных супругами идей для телешоу и фильмов, а задуманный Маркл сериал был отменён ещё до того, как анимационный проект увидел свет. Первоначальный контракт Сассекских с Netflix, стоимость которого, как утверждалось, составляла 100 миллионов долларов, продлён не был. Вместо него стороны заключили соглашение о преимущественном праве рассмотрения будущих проектов.

Источники утверждают, что супруги "сожгли слишком много мостов" в Калифорнии, и теперь от них дистанцируются знаменитости первой величины, в том числе Мишель и Барак Обама, Джордж и Амаль Клуни, а также Дэвид и Виктория Бекхэм. Причиной охлаждения отношений стали публичные высказывания Гарри и Меган о королевской семье.