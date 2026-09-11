"Я - старуха и мне не место на сцене": Лариса Долина сделала заявление в свой день рождения

Сегодня, 10 сентября, свой день рождения отмечает одна из самых известных и успешных отечественных певиц Лариса Долина. Прославленной артистке исполнился 71 год.

По такому поводу именинница в своем официальном телеграм-канале выступила с заявлением. Для начала она призналась, что годы пролетели очень быстро. В ее жизни было немало плохого и хорошего. О том, что будет дальше, артистка старается не думать.

"Не знаю, сколько еще мне отведено быть на сцене, все решается на небесах… Но, сколько бы Господь не дал, приму и буду жить дальше", - заявила певица.

Лариса Долина ответила всем своим недоброжелателям. В частности, она дала понять, что не намерена уходить со сцены, кто бы что ни говорил. "Я счастлива, что вижу, как растет моя смена, новое поколение будущих звезд и, что я к этому причастна (это мой ответ тем, кто бесконечно жаждет, чтобы я ушла…) У меня очень богатая творческая жизнь и я еще до сих пор востребована (к сожалению для тех, кто пишет, что я - старуха и мне не место на сцене)", - отметила исполнительница.

Певица назвала себя богатым человеком, но не в материальном плане, а в плане надежных людей рядом. "Я богата друзьями и близкими, своим творчеством и верой в людей, несмотря ни на что. Я многому научилась и продолжаю учиться", - сообщила Долина.

Она призналась, что радуется каждой минуте и старается быть оптимисткой. "Старости нет, есть возраст в паспорте, физиологический, который не всегда стыкуется с возрастом, который человек сам чувствует. Любовь к жизни, к своему делу и немножечко любви к себе…" - заключила артистка.

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