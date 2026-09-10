Удары по торговым судам в Черном море, которые используются для перевозки вооружений и ресурсов для Вооруженных сил Украины, продолжатся. Активность армии России в этом направлении анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что огромное число коммерческих судов используется для перевозки амуниции и топлива для ВСУ. По словам Пескова, ящик Пандоры открыт, эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента также убежден, что удары по судам с вооружением для ВСУ в Черном море не могут негативно отразиться на отношениях России и Турции. Анкара ранее предлагала возродить черноморскую зерновую инициативу с помощью введения российско-украинского моратория на атаки в Черном море. Однако глава МИД России Сергей Лавров назвал это предложение совершенно неприемлемым.